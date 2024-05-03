Воейков Павел Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейков Павел Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воейков Никита Савич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодыженская (Воейкова) Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Воейков Тимофей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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