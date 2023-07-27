Третьяков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти11.08.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: Третьяков Филипп
Мать: Третьякова Екатерина
Рождение ребёнка
19.06.1954
Мать ребёнка: Третьякова Александровна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Третьякова Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1966
Сын: Третьяков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Третьякова Александровна
Смерть
11.08.1980
Похороны
Неизвестно
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область