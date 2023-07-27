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Третьяков Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

11.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Третьяков Филипп

Мать: Третьякова Екатерина

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Третьяков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Александровна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Третьяков Павел Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Александровна

Рождение ребёнка
27.03.1966

Сын: Третьяков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Александровна

Смерть
11.08.1980
Похороны
Неизвестно
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
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