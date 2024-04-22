Жегульский Тарас Анисимов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Жегульский Григорий Тарасов
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жегульский Степан Тарасов
Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно