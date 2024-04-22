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Жегульский Тарас Анисимов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Жегульский Анисим Васильев

Мать: Жегульская Настасья Трофимовна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Жегульский Иван Тарасов

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Жегульский Григорий Тарасов

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Жегульский Степан Тарасов

Мать ребёнка: Жегульская Матрена Харитоновна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Матрена Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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