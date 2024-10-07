Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Антип Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семён Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
14.12.1746
Сын: Сидор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Кириллович
Смерть
Неизвестно