Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Антип Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
14.12.1746

Сын: Сидор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Кириллович

Смерть
Неизвестно

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