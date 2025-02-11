Соснин Илья Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Соснин Илья Гаврилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Соснина Прасковья АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Соснин Прокофий ИльичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснин Прокофий Ильич

Мать ребёнка: Соснина Прасковья Алексеевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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