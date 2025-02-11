Соснин Илья Гаврилович
мужской, родился Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Соснина Прасковья АлексеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Соснин Прокофий ИльичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соснина Прасковья Алексеевна
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно