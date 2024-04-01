Терехина (Кириллова) Гликерья Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Кириллов Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол.
Бракосочетание
11.11.1873
М. 18. Ж. 19
Рождение ребёнка
03.11.1874
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов
Смерть
Неизвестно