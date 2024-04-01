Терехина (Кириллова) Гликерья Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехина (Кириллова) Гликерья Георгиева

Терехина (Кириллова) Гликерья Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Кириллов Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол.

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов

М. 18. Ж. 19
Рождение ребёнка
03.11.1874

Сын: Терехин Михаил Петров

Отец ребёнка: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов

Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Терехин Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Ефимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close