Агафья Емельянова 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Емельянова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Емельян Семенов

Мать: Ефросинья Ефимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.11.1765

Муж: Марк Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1769

Сын: Артемий Марков

Отец ребёнка: Марк Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1771

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1782

Дочь: Марина? Маркова

Отец ребёнка: Марк Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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