Агафья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Емельян Семенов
Мать: Ефросинья Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1765
Муж: Марк Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1769
Сын: Артемий Марков
Отец ребёнка: Марк Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1771
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1782
Дочь: Марина? Маркова
Отец ребёнка: Марк Иванович
Смерть
Неизвестно