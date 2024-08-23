Сорокина (Неделькина) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Неделькина) Антонина Петровна

Место рождения

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.01.1928

Дата смерти

31.10.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 или 1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Константин Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Сорокин Александр Константинович

Отец ребёнка: Сорокин Константин Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Константин Петрович

Место жительства
До ?.10.1968
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 01.10.1968
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
31.10.1993
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 02.11.1993

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