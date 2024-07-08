Кубышкин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1899 ст.
Дата смерти12.02.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.10.1899 ст.
дата крещения - 15.10.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Михаил Феодорович Кубышкин Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Смерть
12.02.1901 ст.
дата погребения - 14.02.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все