Кубышкин Михаил Дмитриевич 15.10.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.10.1899 ст.

Дата смерти

12.02.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1899 ст.

Отец: Кубышкин Дмитрий Михайлович

Мать: Кубышкина Параскева / Праскева Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.10.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Михаил Феодорович Кубышкин Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Смерть
12.02.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 14.02.1901 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 19... Показать все

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