Мелания Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Евстафий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Стефанов
Рождение ребёнка
06.05.1891
Отец ребёнка: Стефан Стефанов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно