Мелания Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Евстафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Стефанов

Рождение ребёнка
06.05.1891

Сын: Быков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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