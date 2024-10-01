Столярова (Алексеева) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения04.04.1891 ст.
Дата смерти08.03.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1891 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.
Сын: Столяров Василий Павлович
Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1910
Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степанюк (Столярова) Валентина (Александра) Фёдоровна (Павловна)
Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Перунова (Столярова) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
02.02.1918 ст.
Дочь: Столярова Анна Павловна
Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович
Смерть
08.03.1970