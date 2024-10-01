Столярова (Алексеева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Алексеева) Александра Степановна

Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.04.1891 ст.

Дата смерти

08.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1891 ст.

Отец: Алексеев Степан Иванович

Мать: Алексеева Вера Михайловна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Павел Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1909 ст.

Сын: Столяров Василий Павлович

Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Сын: Столяров Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степанюк (Столярова) Валентина (Александра) Фёдоровна (Павловна)

Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Перунова (Столярова) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович

Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.02.1918 ст.

Дочь: Столярова Анна Павловна

Отец ребёнка: Столяров Павел Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
08.03.1970
Кировский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

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