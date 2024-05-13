Иванова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?
Отец: Петр Павлович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
24.11.?
Сын: Иванов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.?
Сын: Иванов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1967
Дочь: Птицына Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Максимович
Смерть
Неизвестно