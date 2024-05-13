Иванова Анна Петровна 07.08.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?

Отец: Петр Павлович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
24.11.?

Сын: Иванов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.?

Сын: Иванов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1967

Дочь: Птицына Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Максимович

Смерть
Неизвестно

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