Ведяцкина (Жданова) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.19
Дочь: Полыгалова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ведяцкин Сергей Иванович
Рождение
09.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1989
Сын: Ведяцкин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Ведяцкин Сергей Иванович