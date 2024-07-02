Ведяцкина (Жданова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведяцкина (Жданова) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.19

Дочь: Полыгалова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ведяцкин Сергей Иванович

Рождение
09.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведяцкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1989

Сын: Ведяцкин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ведяцкин Сергей Иванович

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