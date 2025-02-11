Чичина Аграфена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Чичин ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Чичин Иван ПавловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чичин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичин Иван Павлович
Отец ребёнка: Чичин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1956
Смерть
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область