Рычков Филипп Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРычков Филипп Прокопьевич

Рычков Филипп Прокопьевич

Место рождения

Ключевской, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рычков Прокопий

Мать: не указана

Ключевской, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова (--) Наталья Ионовна

Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Рычкова Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Рычкова (--) Наталья Ионовна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.