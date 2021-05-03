Белобородова ------------ Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -------- Белобородова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Белобородов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белобородов Григорий
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.
Сын: Белобородов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Белобородов Григорий
Смерть
Неизвестно