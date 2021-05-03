Белобородова ------------ Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелобородова ------------ Полина

Белобородова ------------ Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -------- Белобородова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Белобородов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобородов Григорий

Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Сын: Белобородов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Белобородов Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.