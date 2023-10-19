Воейков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1517 и 1637

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1607 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1517 и 1637

Отец: Воейков Иван Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1607

Сын: Воейков Семен Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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