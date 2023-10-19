Воейков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1517 и 1637
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1517 и 1637
Отец: Воейков Иван Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1607
Сын: Воейков Семен Владимирович
Мать ребёнка: не указана