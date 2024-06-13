Даричева (Иванова) Мария Дмитриевна 10.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даричева (Иванова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1909

Дата смерти

20.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Матвеева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувалдина (Даричева) Люся Александровна

Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даричев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1934

Дочь: Гаврук (Даричева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Даричев Николай Александрович

Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич

Смерть
20.04.1987

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