Даричева (Иванова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1909
Дата смерти20.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1909
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Матвеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувалдина (Даричева) Люся Александровна
Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1934
Дочь: Гаврук (Даричева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Даричев Николай Александрович
Отец ребёнка: Даричев Александр Васильевич
Смерть
20.04.1987