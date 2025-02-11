Малышев Иван Павлович
мужской, родился Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Малышева Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Сарайкина Дарья Ивановна Малышева01.03.1893 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1893
Дочь: Сарайкина Дарья Ивановна Малышева
Мать ребёнка: Малышева Евдокия Ивановна
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно