Малышев Иван Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малышев Иван Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Малышева Евдокия ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Сарайкина Дарья Ивановна Малышева01.03.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1893

Дочь: Сарайкина Дарья Ивановна Малышева

Мать ребёнка: Малышева Евдокия Ивановна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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