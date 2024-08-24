Башмакова Наталья Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова Наталья Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башмаков Иван Львович

Рождение ребёнка
06.04.1995

Дочь: Башмакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Башмаков Иван Львович

Сарапул
Рождение ребёнка
01.10.2001

Дочь: Башмакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Башмаков Иван Львович

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