Башмакова Наталья Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1995
Дочь: Башмакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Башмаков Иван Львович
Сарапул
Рождение ребёнка
01.10.2001
Дочь: Башмакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Башмаков Иван Львович