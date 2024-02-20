Голованева Мария Семеновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
08.09.1883
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1883
Сын: Головань Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1883
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.11.1885
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.07.1887
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.09.1889
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.01.1892
Отец ребёнка: Головань Павел Макарович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно