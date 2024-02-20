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Голованева Мария Семеновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.09.1883

Сын: Головань Яким Павлович

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1883

Сын: Головань Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1883

Муж: Головань Павел Макарович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
30.11.1885

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.07.1887

Сын: Головань Трофим Павлович

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.09.1889

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Головань Михаил Павлович

Отец ребёнка: Головань Павел Макарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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