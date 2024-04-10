Логвиненко Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Логвиненко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Логвиненко Дмитриева Людмила Кирилловна
Рождение ребёнка
18.09.1976
Сын: Логвиненко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Логвиненко Дмитриева Людмила Кирилловна