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Логвиненко Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвиненко Дмитриева Людмила Кирилловна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Логвиненко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Логвиненко Дмитриева Людмила Кирилловна

Рождение ребёнка
18.09.1976

Сын: Логвиненко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Логвиненко Дмитриева Людмила Кирилловна

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