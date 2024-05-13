Бровкин Прохор Денисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Прохор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровкин Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Степан Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Анисим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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