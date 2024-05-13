Бровкин Прохор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бровкин Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Степан Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Богоявленка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Анисим Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно