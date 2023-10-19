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Кругликов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1821

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1850

Жена: Кругликова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кругликов Семён Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кругликов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Равич-Шарбо Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна

Смерть
1901
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