Кругликов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1821
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.06.1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кругликов Семён Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кругликов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Равич-Шарбо Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кругликова Анастасия Семеновна
Смерть
1901