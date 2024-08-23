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Дмитрий Ерофеевич-Георгиевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Ерофей Иванович

Мать: Анастасия Максимовна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья ???

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья ???

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафья ???

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья ???

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья ???

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около ?.01.1782

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Агафья ???

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Абрам Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1817

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