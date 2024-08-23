Дмитрий Ерофеевич-Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Ерофей Иванович
Мать: Анастасия Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около ?.01.1782
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Агафья ???
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Абрам Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
1817