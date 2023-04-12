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Саломатин Антип Сергеевич
Саломатин Антип Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1685
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сергей
Мать
?
Жена
?
Дети
Александр
1709 г.р.
Саломатин Иван Антипович
1721 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец:
Сергей
Мать:
?
Рождение ребёнка
1709
Сын:
Александр
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1721
Сын:
Саломатин Иван Антипович
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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