Саломатин Антип Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Антип Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1709

Сын: Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1721

Сын: Саломатин Иван Антипович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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