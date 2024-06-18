Пономарева Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угревич Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Угревич Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угревич Татьяна Альбертовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно