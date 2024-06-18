Пономарева Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тетерина Степанида Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угревич Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угревич Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угревич Татьяна Альбертовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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