$34
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Крутилина) Мавра
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Крутилинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Крутилина) Офимья
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ