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$34

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутилинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Крутилина) Мавра

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Крутилинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Крутилина) Офимья

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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