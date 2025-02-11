Семенычев Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Семенычев Николай Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Короткова Анастасия Николаевна Семенычева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Короткова Анастасия Николаевна Семенычева

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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