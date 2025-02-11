Семенычев Николай Иванович
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Короткова Анастасия Николаевна Семенычева
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно