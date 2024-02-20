(Барабаш) Екатерина Саввична
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти22.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Барабаш Савва Ильич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
22.01.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-253,зап.-5