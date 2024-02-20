(Барабаш) Екатерина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабаш) Екатерина Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

22.01.1871

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
22.01.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-253,зап.-5
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