(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Кириакия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Кириакия Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

20.09.1866

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
20.09.1866
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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