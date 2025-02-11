Несбытнова Пелагея Онисимовна Талова 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Несбытнова Пелагея Онисимовна Талова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Талов Онисим ЕфимовичНеизвестно г.р.
Супруги
Несбытнов Иван Спиридонович1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Талов Онисим Ефимович

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
26.01.1864

Муж: Несбытнов Иван Спиридонович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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