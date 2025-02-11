Несбытнова Пелагея Онисимовна Талова
женский, родилась 1843, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТалов Онисим ЕфимовичНеизвестно г.р.
Супруги
Несбытнов Иван Спиридонович1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Талов Онисим Ефимович
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.01.1864
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно