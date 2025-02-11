Малкина Елена Дмитриевна
женский, родилась 1809, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Малкин Федор Корнилович1801 г.р.
Дети
(Малкина) Акилина Федоровна1832 г.р.
Малкин Андрей Федорович1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Малкина) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Малкин Федор Корнилович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Малкин Федор Корнилович
Смерть
Неизвестно