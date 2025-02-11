Малкина Елена Дмитриевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Малкина Елена Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Малкин Федор Корнилович1801 г.р.
Дети
(Малкина) Акилина Федоровна1832 г.р.
Малкин Андрей Федорович1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкин Федор Корнилович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Малкина) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Малкин Федор Корнилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Малкин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Малкин Федор Корнилович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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