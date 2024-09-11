(Камалова) Флюза Сафиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Камалов Сафа Фазылович
Мать: Камалова Вафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2020