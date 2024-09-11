(Камалова) Флюза Сафиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Камалова) Флюза Сафиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Камалов Сафа Фазылович

Мать: Камалова Вафия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2020

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