Панина Апполинария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович
Смерть
Неизвестно