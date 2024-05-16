Панина Апполинария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Панина Апполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Грудинин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно

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