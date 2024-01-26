Недорубов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недорубов Федор Иосифович
Мать: Недорубова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недорубов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Недорубова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Недорубова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Недорубова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорубова ?
Смерть
Неизвестно