Гладоренко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладоренко Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Baroud (Гладоренко) Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладоренко Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна

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