Гладоренко Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Baroud (Гладоренко) Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладоренко Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: Гладоренко (Капканенко) Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно