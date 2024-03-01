Шлихт Алевтина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1954
Дочь: Шлихт Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Шлихт Александр Викторович
Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович