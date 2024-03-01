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Шлихт Алевтина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлихт Денис Викторович

Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.1954

Дочь: Шлихт Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Шлихт Александр Викторович

Отец ребёнка: Шлихт Виктор Михайлович

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