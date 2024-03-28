аудовера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: базина
Отец ребёнка: хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хлодвиг
Отец ребёнка: хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: меровей
Отец ребёнка: хильперик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: теодоберт
Отец ребёнка: хильперик 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: хильперик 1
Смерть
Неизвестно