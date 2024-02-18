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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурьян) Анна

Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурьян Виктор

Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурьян Анатолий

Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурьян (Коцубняк) Феодосия

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