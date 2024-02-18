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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурьян) Анна
Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурьян Виктор
Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурьян Анатолий
Мать ребёнка: Бурьян (Коцубняк) Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно