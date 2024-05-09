Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Бракосочетание
30.01.1751 ст.
Муж: Исак Иванович
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федор Исакович
Отец ребёнка: Исак Иванович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Исаакович
Отец ребёнка: Исак Иванович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Исак Иванович
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 509 об.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 726 об.
Смерть
До 1825