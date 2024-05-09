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Матрена Васильевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1713 г.р.

Мать

Вычислено 1705 г.р.

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
30.01.1751 ст.

Муж: Исак Иванович

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1758

Сын: Федор Исакович

Отец ребёнка: Исак Иванович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Исаакович

Отец ребёнка: Исак Иванович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван меньшой Исаакович

Отец ребёнка: Исак Иванович

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#315
Упоминание
1794
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 509 об.
Упоминание
1807
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 726 об.
Смерть
До 1825
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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