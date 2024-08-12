Рыжков Апполон Егорович
Место рождения
Дата рождения09.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875
Отец: Рыжков Егор Петрович
Бракосочетание
26.02.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Рыжкова Александра Апполоновна
Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
20.07.1904
Сын: Рыжков Владимир Апполонович
Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
22.08.1906
Дочь: Рыжкова Зинаида Апполоновна
Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно