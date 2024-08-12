Рыжков Апполон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжков Апполон Егорович

Рыжков Апполон Егорович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875

Отец: Рыжков Егор Петрович

Мать: Рыжкова -- Серафима Карповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.02.1902

Жена: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Рыжкова Александра Апполоновна

Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Рыжков Владимир Апполонович

Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
22.08.1906

Дочь: Рыжкова Зинаида Апполоновна

Мать ребёнка: Рыжкова (Савиных) Клавдия Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.