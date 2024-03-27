Марья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Шишкина) Анисья Прокофьева
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шишкина) Пелагея Прокофьева
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Шишкина) Елена Прокофьевна
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Шишкина) Агрофена Прокофьева
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шишкин Герасим Прокофьевич
Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов
Смерть
Неизвестно