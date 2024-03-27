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Марья Леонтьева

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Шишкина) Анисья Прокофьева

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шишкин Петр Прокофьев

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шишкина) Пелагея Прокофьева

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Шишкина) Елена Прокофьевна

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Шишкина) Агрофена Прокофьева

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шишкин Герасим Прокофьевич

Отец ребёнка: Шишкин Прокофий Иванов

Смерть
Неизвестно

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