(Янатьева) Евдокия Минина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Дата рождения20.02.1908
Дата смерти24.07.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Пелагия Минова
Отец ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Рождение
20.02.1908
Отец: Янатьев Мина Трифонович
Мать: Янатьева Анна Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
24.07.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-коклюш