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(Янатьева) Евдокия Минина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

24.07.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Пелагия Минова

Отец ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Рождение
20.02.1908

Отец: Янатьев Мина Трифонович

Мать: Янатьева Анна Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
24.07.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-коклюш
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