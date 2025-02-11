Старкина (Вирясова) Анна Андреевна
женский, родилась Около 01.08.1898, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 15.10.1987
ОтецВирясов Андрей ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Вирясов Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Сын: Старкин (Сенгилей) Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович
Сын: Старкин (Кузоватово) Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович
Сын: Старкин Александр Погиб В Плену Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович
Дочь: (Старкина) Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович