Старкина (Вирясова) Анна Андреевна Около 01.08.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина (Вирясова) Анна Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 01.08.1898, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 15.10.1987

Отец
Вирясов Андрей ГригорьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович11.03.1895 г.р.
Дети
Старкин Александр Погиб В Плену Яковлевич13.02.1919 г.р.
(Старкина) Нина Яковлевна04.06.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1898

Отец: Вирясов Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин (Сенгилей) Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин (Кузоватово) Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Бракосочетание
10.11.1917

Муж: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.02.1919

Сын: Старкин Александр Погиб В Плену Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Рождение ребёнка
04.06.1926

Дочь: (Старкина) Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Св-Во 23.12.1936 Яков Погиб В Плену Осипович/ Иосифович

Смерть
15.10.1987

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