Стогова (Цыбина) Мария Ефграфовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Цыбин Ефграф Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.06.1907
Муж: Стогов Петр Алексеев
Рождение ребёнка
07.08.1910
Отец ребёнка: Стогов Петр Алексеев
Смерть
Неизвестно