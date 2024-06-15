Стогова (Цыбина) Мария Ефграфовна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова (Цыбина) Мария Ефграфовна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Цыбин Ефграф Петрович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.06.1907

Муж: Стогов Петр Алексеев

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Стогов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Стогов Петр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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