Подзолков Виктор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения04.04.1936
Дата смерти21.06.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1961
Дочь: Самонина (Подзолкова) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Подзолкова (Рымарь) Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
08.08.1965
Дочь: Городничина (Подзолкова) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Подзолкова (Рымарь) Раиса Егоровна
Мартовка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.06.2015
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край