Подзолков Виктор Кузьмич 04.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подзолков Виктор Кузьмич

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Место рождения

Поперечное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.04.1936

Дата смерти

21.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1936

Отец: Подзолков Кузьма Владимирович

Мать: Подзолкова Анастасия Макаровна

Поперечное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзолкова (Рымарь) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
03.12.1961

Дочь: Самонина (Подзолкова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Подзолкова (Рымарь) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
08.08.1965

Дочь: Городничина (Подзолкова) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Подзолкова (Рымарь) Раиса Егоровна

Мартовка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.06.2015
Мамонтово, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

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