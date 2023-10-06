Грицина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1899
Дочь: Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1901
Сын: Грицина Феодосий Захарович
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1903
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1907
Сын: Грицина Григорий Захарович
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1909
Дочь: Синклитикия Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910
Дочь: Агафия Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1912
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Ульяна Захаровна
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1916
Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно