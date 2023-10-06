Грицина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицина Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1899

Дочь: Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1901

Сын: Грицина Феодосий Захарович

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1903

Сын: Грицина Иван Захарович

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Грицина Григорий Захарович

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1909

Дочь: Синклитикия Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910

Дочь: Агафия Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1910

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Грицина Михаил Захарович

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Ульяна Захаровна

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1916

Сын: Грицина Петр Захарович

Отец ребёнка: Грицина Захарий Евтихиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицина Захарий Евтихиевич

Смерть
Неизвестно
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