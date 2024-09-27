Страхов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Лев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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