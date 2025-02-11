Березина Надежда Григорьевна Стукалова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Березина Надежда Григорьевна Стукалова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Стукалов Григорий ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Березин Алексей Александрович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Стукалов Григорий Васильевич

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.11.1891

Муж: Березин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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