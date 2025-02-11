Березина Надежда Григорьевна Стукалова
женский, родилась 1874, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтукалов Григорий ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Березин Алексей Александрович1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Стукалов Григорий Васильевич
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.11.1891
Смерть
Неизвестно